Детский омбудсмен Якутии прокомментировала избиение подростков в Томпонском улусе

Детский омбудсмен Якутии Туйаара Васильева высказалась в соцсети о вопиющем резонансном случае:

28 августа в Томпонском районе произошло избиение подростков. По информации МВД по РС(Я) установлен факт нанесения телесных повреждений двоим несовершеннолетним 12 и 14 лет двумя местными жителями. С их слов выяснилось, что причиной избиения подростков стало совершение несовершеннолетними противоправных деяний в отношении малолетней девочки. Подростки сейчас находятся в больнице, в дальнейшем будет решаться вопрос об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Пострадавшая девочка находится в Якутске, с ней работает психолог. Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.



Неправильно, когда взрослые люди, пусть им и 19 лет, выясняют правду кулаками в особенности по отношению к несовершеннолетним. Чудовищно, когда дети в силу своей психологической незрелости, не понимают и не осознают, что совершают ужасное преступление. Доступ в интернете к самой разнообразной информации, посвященной сексуальной тематике, способствует социальной дезадаптации детей и молодежи, обусловливает рост числа преступлений сексуального характера. Кроме того, родители и школа не уделяют должного внимания половому воспитанию детей, зачастую отсутствует воспитание подрастающего поколения в духе традиционных семейных ценностей, ответственного родительства. Своевременное и тактичное информирование детей о взаимоотношении полов учит их адекватно воспринимать себя и свое тело, приобретать иммунитет от «грязи». Родители становятся соратниками ребенка в любых неудобных вопросах, а это защищает от возможных преступных действий в отношении ребенка. В школе также необходимо введение уроков полового воспитания — пишет омбудсмен в VK.



