Детский конкурс Госавтоинспекции «Самый важный на дороге»
Определены победители новогоднего конкурса Госавтоинспекции на лучшую елочную игрушку
Мероприятие прошло в рамках республиканской социальной кампании «Самый важный на дороге»
Конкурс был организован в рамках социальной кампании «Самый важный на дороге», направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе приняли участие более 30 детей из разных районов республики в возрасте от 5 до 13 лет.
Ребята и их родители проявили огромную фантазию, изобретательность и недюжинные таланты. Елочные украшения и поделки выполнены в самых разнообразных техниках, многие – из необычных материалов. Дети мастерили игрушки из ткани, ниток, ваты и пластика. Что только не использовали для декорирования — блестящую мишуру, пуговицы, бусины и др. Выбор оказался очень непростым. Жюри подвело итоги:
Победители 1 возрастной группы:
- Николаев Ярослав
- Нератов Виктор
- Токмаков Илья
- Дъячковская Виктория
- Стручкова Злата.
Победители 2 возрастной группы:
- Егоров Айаал
- Готовцева Лена
- Васильев Сандал
Специальный приз за активное участие достается группе детского сада «Кэскил» из Хангаласского района и Винокурову Сергею из детского сада «Солнышко» из г. Вилюйска.
Грамоты и призы можно забрать в Управлении ГИБДД 30 декабря т.г., 10 января 2022 г. и в последующие рабочие дни с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3, УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), каб.302, тел.: 35-18-61. Обратиться за получением приза могут родители участников или их представители с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Поздравляем с наступающим Новым годом всех участников конкурса, а также всех ребят, родителей, воспитателей и педагогов, принимающих активное участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях по безопасности дорожного движения! Желаем всем здоровья, успехов и, конечно, безопасных дорог в Новом году!
+7 (999) 174-67-82