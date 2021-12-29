Детский конкурс Госавтоинспекции «Самый важный на дороге»

Определены победители новогоднего конкурса Госавтоинспекции на лучшую елочную игрушку

Мероприятие прошло в рамках республиканской социальной кампании «Самый важный на дороге»

Конкурс был организован в рамках социальной кампании «Самый важный на дороге», направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе приняли участие более 30 детей из разных районов республики в возрасте от 5 до 13 лет.

Ребята и их родители проявили огромную фантазию, изобретательность и недюжинные таланты. Елочные украшения и поделки выполнены в самых разнообразных техниках, многие – из необычных материалов. Дети мастерили игрушки из ткани, ниток, ваты и пластика. Что только не использовали для декорирования — блестящую мишуру, пуговицы, бусины и др. Выбор оказался очень непростым. Жюри подвело итоги:

Победители 1 возрастной группы:

Николаев Ярослав

Нератов Виктор

Токмаков Илья

Дъячковская Виктория

Стручкова Злата.

Победители 2 возрастной группы:

Егоров Айаал

Готовцева Лена

Васильев Сандал

Специальный приз за активное участие достается группе детского сада «Кэскил» из Хангаласского района и Винокурову Сергею из детского сада «Солнышко» из г. Вилюйска.

Грамоты и призы можно забрать в Управлении ГИБДД 30 декабря т.г., 10 января 2022 г. и в последующие рабочие дни с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3, УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), каб.302, тел.: 35-18-61. Обратиться за получением приза могут родители участников или их представители с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Поздравляем с наступающим Новым годом всех участников конкурса, а также всех ребят, родителей, воспитателей и педагогов, принимающих активное участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях по безопасности дорожного движения! Желаем всем здоровья, успехов и, конечно, безопасных дорог в Новом году!