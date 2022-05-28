Детский кинофестиваль Якутии и Калининграда

Планируется проведение первого межрегионального кинофестиваля между региональными центрами работы с одаренными детьми Республики Саха (Якутия) и Калининграда в области кино, а именно по созданию и производству кинофильмов. В рамках межрегионального фестиваля будут проведены совместные подготовительные профильные смены для отбора участников. Прошедшие конкурсную программу школьники с программой выедут в другой регион.

Коллеги из Якутии и Калининградской области решили, что первым шагом будет дистанционное подключение с использованием видеоконференцсвязи, где будут отработаны детали будущей совместной работы. В итоге будет создана методическая программа, отражающая опыт работы, где в частности будут затронуты вопросы оборудования для съемки фильмов и формат будущего фестиваля.

“Это важно для мотивации детей. Когда дети будут соревноваться с другими детьми своего возраста при одинаковых условиях, но из других регионов, уровень их мотивации и желание делать работу у них возрастет. К тому же уровень мероприятия для нас тоже возрастает, ответственность проведения межрегиональных мероприятий заставляет фокусироваться на том, чтобы делать качественнее работу с детьми”, — поясняет Петр Ершов, руководитель Регионального центра выявления, поддержки и развития таланта и способностей у детей и молодежи Калининградской области.

Встреча состоялась во время проведения Межрегиональной конференции “Роль региональных центров в реализации социально-экономической стратегии регионов”, где Республика Саха (Якутия) представит опыт реализации программ в направлении “Искусство”. Напомним, что Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в республике в лице Малой академии наук Якутии был открыт в 2017 году и работает по модели Образовательного центра “Сириус”.

“Это будет один из первых опытов реализации подобных совместных методических программ и межрегиональных фестивалей между организациями, которые занимаются выявлением и развитием талантов. Кино — как один из важнейших медиумов воспитания будущих стейкхолдеров развития наших регионов и страны, мы просто обязаны вовлечь в него наших детей с самого раннего возраста, чтобы они понимали внутреннюю кухню и стремились создавать свои шедевры”, — отметил Василий Павлов, ректор Малой академии наук Якутии, руководитель регионального центра в Республике Саха (Якутия).

В первый день работы Межрегиональной конференции выступили руководители центров из Санкт-Петербурга, Татарстана, Ханты-Мансийска, Удмуртии, Липецкой области и других регионов Российской Федерации.