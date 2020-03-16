Детский фестиваль «Чохоон» отменили в Якутске

Детский YouTube-фестиваль «Чохоон», который должен был состояться в столице республики 29 марта, отменили в связи с угрозой распространения коронавируса, передает телеканал «Якутия 24».

Сегодня, 16 марта, глава республики Айсен Николаев поручил отменить запланированные массовые мероприятия в регионе. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается.

«Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей», – приводятся его слова.

Исключением станет Якутский международный кинофестиваль, который пройдет без присутствия иностранных гостей.