Детский эпидемиолог Марианна Данилова проведёт прямой̆ эфир

Сегодня, 10 декабря, врач эпидемиолог ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница» Марианна Данилова проведёт прямой эфир в социальных сетях на официальных страницах правительства Республики Саха (Якутия) ВКонтакте и Одноклассники. Марианна Андреевна ответит на все актуальные вопросы жителей республики, которые поступят в ходе эфира. Начало эфира в 17:00 по якутскому времени. Официальный аккаунт Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/sakhagov, Одноклассники: https://ok.ru/group/56131284041904 Ссылки на эфиры: ВК https://vk.com/sakhagov?z=photo-187580720_457259947%2Falbum-187580720_00%2Frev ОК https://ok.ru/sakhagov/topic/152713162534320

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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