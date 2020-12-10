Детский эпидемиолог Марианна Данилова проведёт прямой̆ эфир
Сегодня, 10 декабря, врач эпидемиолог ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница» Марианна Данилова проведёт прямой эфир в социальных сетях на официальных страницах правительства Республики Саха (Якутия) ВКонтакте и Одноклассники.
Марианна Андреевна ответит на все актуальные вопросы жителей республики, которые поступят в ходе эфира.
Начало эфира в 17:00 по якутскому времени.
Официальный аккаунт Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/sakhagov, Одноклассники: https://ok.ru/group/56131284041904
Ссылки на эфиры:
ВК https://vk.com/sakhagov?z=photo-187580720_457259947%2Falbum-187580720_00%2Frev
Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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