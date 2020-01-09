Детские пособия увеличились в Якутии

По итогам 2019 года в республике более 9 000 семей получили материальную поддержку при рождении детей в рамках Национального проекта «Демография». Об этом сообщает Инстаграм Министерства труда и социального развития РС(Я).

3305 семей получили единовременную денежную выплату в размере 33812 рублей при рождении (усыновлении) первого ребенка.

2480 семьям предоставлен региональный материнский капитал в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в размере 135 907 рублей.

3 605 семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей до достижения им возраста 3 лет в размере 16 906 рублей. С 1 января 2020 года размеры данных выплат увеличены. Так, единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка составит 35 320 рублей, размер регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка — 139 985 рублей, размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста трех лет — 17 660 рублей.

Также с 1 января 2020 года изменятся правила предоставления и размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Размер составит 17 660 рублей. Срок предоставления данной выплаты увеличивается до трех лет. Кроме того, среднедушевой доход семьи для назначения выплаты вырастет от 1,5 до 2-величин прожиточного минимума и составит 36 322 рублей.

Также в 2019 году в области семейной и демографической политики приняты следующие важные решения:

— утверждены правила предоставления программы «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Теперь данной программой может воспользоваться молодая семья, возраст супругов которых не превышает 35 лет;

— утверждена программа полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей. Программа действует до 31 декабря 2022 года.

— принят Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с которым расширяется понятие многодетной семьи путем включения многодетных семей с детьми в возрасте до 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения или служат в армии.