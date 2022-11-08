Детские пособия помогут оформить в … библиотеке

В Секторе электронных услуг Национальной библиотеки РС(Я) можно получить помощь в оформлении детских пособий.

Сотрудники сектора помогут гражданам в оформлении следующих пособий и выплат:

— Назначений пособия по беременности и родам;

— Единовременной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка;

— Единовременного пособия при рождении ребенка (неработающим родителям);

— Ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Путинское пособие);

— Ежемесячного пособия на ребенка (от 0 до 16 лет, малоимущим);

— Ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (пособие Ил Дархана);

— Выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

— Ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 8 до 17 лет;

— Сертификата на материнский капитал;

— Регионального материнского капитала на второго ребенка;

— Республиканского материнского капитала «Семья» (на третьего и последующих);

— Единовременной денежной выплаты за счет средств целевого капитала «Дети столетия»;

— Назначения и выплаты ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды).

Также можно получить справки:

— о получении пособия на ребенка (на молочную кухню);

— о признании семьи малоимущей;

— для получения государственной социальной стипендии студентам.

Услуга предоставляется по адресу:

Якутск, пр. Ленина, д. 40

График работы:

С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 ч. по предварительной записи по телефону 8 (4112) 455-855.