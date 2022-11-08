Детские пособия помогут оформить в … библиотеке
В Секторе электронных услуг Национальной библиотеки РС(Я) можно получить помощь в оформлении детских пособий.
Сотрудники сектора помогут гражданам в оформлении следующих пособий и выплат:
— Назначений пособия по беременности и родам;
— Единовременной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка;
— Единовременного пособия при рождении ребенка (неработающим родителям);
— Ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Путинское пособие);
— Ежемесячного пособия на ребенка (от 0 до 16 лет, малоимущим);
— Ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей (пособие Ил Дархана);
— Выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
— Ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 8 до 17 лет;
— Сертификата на материнский капитал;
— Регионального материнского капитала на второго ребенка;
— Республиканского материнского капитала «Семья» (на третьего и последующих);
— Единовременной денежной выплаты за счет средств целевого капитала «Дети столетия»;
— Назначения и выплаты ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды).
Также можно получить справки:
— о получении пособия на ребенка (на молочную кухню);
— о признании семьи малоимущей;
— для получения государственной социальной стипендии студентам.
Услуга предоставляется по адресу:
Якутск, пр. Ленина, д. 40
График работы:
С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 ч. по предварительной записи по телефону 8 (4112) 455-855.
+7 (999) 174-67-82
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