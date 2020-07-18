Детские площадки будут переданы на содержание жильцов

Администрацией города Якутска составлен план мероприятий («Дорожная карта»), по которому детские площадки в Якутске обретут собственников, будут изысканы средства на их содержание и проводить плановые проверки технического состояния. Об этом сообщили в Департаменте имущественных и земельных отношений ОА «город Якутск».

«Летом и осенью будет проводиться инвентаризация – проверки технического состояния детских площадок. Эту работу выполняют управы г. Якутска. Сейчас на их балансе состоят 401 площадок», — прокомментировали в Департаменте имущественных и земельных отношений.

На содержание детских площадок в этом году предусмотрено более 16 млн рублей. На плановый период 2021-2022 гг. эта сумма увеличится до 17 млн рублей.

Также по информации заместителя начальника Департамента имущественных и земельных отношений Павла Павлова, на текущий момент практически всеми Управами проводятся электронные торги по ремонту, сносу, обновлению малых архитектурных форм. На текущий момент отремонтированы 2 площадки, 3 устанавливаются.

«Ветхие и аварийные детские площадки будут снесены и демонтированы. В эту категорию входят не только детские площадки, но и спортивные. 158 площадок признаны бесхозяйным движимым имуществом», — сказал Павел Павлов.

Он подчеркнул, что в соответствии с нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 20 ноября 2013 года № 159-НПА бесхозяйное движимое имущество будет оформлено в муниципальную собственность городского округа «город Якутск», перечень бесхозяйных детских площадок размещен на сайте якутск.рф и в газете «Эхо столицы».

Детские спортивные площадки, построенные по программе «Современная городская среда» будут переданы собственникам многоквартирных домов. Их будут обслуживать управляющие компании. Для этого собственники МКД на общем собрании должны подписать протокол о принятии на обслуживание детских спортивных площадок в состав общего имущества многоквартирного дома. Заявления на установку по этой программе подавали сами жильцы.

Также проведены работы по определению собственников детских площадок, установлены собственники 56 площадок.