Детские лагеря могут открыться в конце июля

Начало летних школьных каникул в связи с распространением коронавирусной инфекции проходит для детей в узком семейном кругу. Организованный летний отдых и занятость школьников перенесены в онлайн-пространство.

Как отметил заместитель начальника Управления образования города Якутска Егор Охлопков, в первом сезоне дети находятся дома на дистанционной занятости. В условиях усиления дезинфекционного режима, а также обязательного соблюдения социальной дистанции и индивидуальной защиты, ни о каком летнем оздоровлении детей говорить не приходится.

«С 3 июня первый сезон летнего отдыха уже организован в дистанционном режиме. К концу учебного года, в мае, 18 тысяч детей Якутска были охвачены различными обучающими программами дополнительного образования. Так, что мы набрались опыта по ведению работы через Интернет. Сейчас у нас действует порядка 100 развивающих программ, которые ведут 4 головных учреждения по дополнительному образованию детей. В программе, кроме обучения, есть конкурсы, квесты, игры, соревнования», — сообщил Егор Афанасьевич.

Во вторник, 9 июня состоялось совещание Совета Федерации под председательством Валентины Матвиенко, где обсуждали летний отдых детей. Там многие регионы России попросили у главного санитарного врача России об открытии коротких смен в загородных летних лагерях с 50% наполняемостью. Окончательное решение об открытии загородных летних лагерей будут принимать власти субъектов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, поэтому летняя оздоровительная кампания детей хоть и с опозданием, но начнется.

«Всего на организации летнего отдыха, оздоровления учащихся предусмотрено 64 миллиона рублей, из которых 49 миллонов рублей — из республиканского, 15 миллионов рублей — из местного бюджетов. Когда республика выйдет на третий этап выхода из ограничительных мер, возможно, откроются детские загородные оздоровительные лагеря. В связи с этим, мы планируем широкомасштабную работу в целях недопущения нового распространения опасного недуга, обеспечим детей и работников лагерей средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, халатами, медикаментами, медицинским оборудованием. Большой акцент будет сделан на проведение медосмотров, сдачу анализов на COVID-19», — отметил Егор Охлопков.

«При таком раскладе, значительно уменьшается охват детей. Поэтому мы предлагаем сократить продолжительность смен в лагерях до 14 дней. Этот актуальный вопрос находится в стадии решения, есть надежда на положительное решение. Напоминаю, первый сезон — дистанционный, а во второй и третий сезоны, возможно, мы совместим дистанционный и традиционный формы летнего отдыха детей.

Конечно, желающих попасть в летние лагеря будет очень много. Но в первую очередь мы рекомендуем принять детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, а также детей медиков, сотрудников полиции, находящихся на страже всеобщего здоровья и безопасности. Кроме того, в лагеря пойдут дети, чьи родители потеряли доход во время пандемии, и дети, состоящие на профилактическом учете», — подчеркнул заместитель начальника управления образования.

В прошлые годы старшеклассники от 14 лет в летнее время могли быть заняты временной работой, в этом году стало практически невозможно трудоустроить школьников. Несмотря на все сложности, управление образование ведет активную работу в этом направлении.

С 15 июня управление образования запланировало запуск летних площадок с дневным пребыванием детей при школах Якутска, рассчитанным на 14 дней. «Мы внесли предложение на уровне правительства республики о выделении средств из республиканской субсидии, которая предусмотрена для организации летнего отдыха, на расходы таких дневных школьных лагерей. При положительном решении сможем оплатить работу педагогов и организуем питание детей», — отметил Егор Охлопков.