Детские кочевые лагеря — один из способов сохранения этнической идентичности у малых народностей

С каждым годом все сильнее ощущается влияние глобализации на малочисленные народы. Из-за влияния доминирующих культур и этнического большинства, у малых народностей остается все меньше возможностей для сохранения их родного языка, традиционного образа жизни и материальных основ этнической культуры.

Для сохранения этнической идентичности эвенов, младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ ЯНЦ СО РАН, кандидат педагогических наук Юрий Слепцов внедряет разработанную им новую форму традиционного воспитания детей коренных малочисленных народов Севера в условиях кочевого лагеря.

Нынешним летом Юрий Слепцов, являющийся также руководителем общественной организации «Этноэкологический центр «Гарпанга» (Лучи солнца) Республики Саха (Якутия)», в рамках выполнения проекта Гранта Президентского фонда №21-2-005539 «Образование временных детских объединений в местах кочевий во время летних каникул» на 2021 год организовал для детей эвенов кочевые лагеря в Момском районе Республики Саха (Якутия).

«Первый кочевой лагерь «Нелтэнкэ» я организовал еще в 2000 году. Затем в 2001 году, по просьбе директора Брызгалова Николая Алексеевича, организовал экологический лагерь «Маранга» при Индигирской средней школе. В 2002 году организовал этноэкологический лагерь «Гарпанга» в Улахан-Чистайском наслеге Момского улуса. С тех пор лагерь «Гарпанга» при помощи энтузиастов каждое лето работает в оленеводческих бригадах», — рассказывает Юрий Алексеевич.



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В этом году, благодаря финансовой поддержке гранта Президентского фонда, организованный ученым лагерь работал два сезона. В первом сезоне 10 ребят побывало в оленеводческой бригаде родовой общины им. С. Слепцова. Они осваивали навыки работы в традиционном виде хозяйствования коренных малочисленных народов Севера — оленеводстве.

Во втором сезоне 7 детей обучались рыболовному промыслу у знаменитого незамерзающего зимой озера Улахан Кюель. В оба сезона ребята изучали культуру своего народа, родной эвенский язык, танцы, песни, национальные игры, рукоделие. Кроме этого дети расширяли свой кругозор, изучали окружающую среду, собирали дикоросы, наблюдали за различными видами растений и животных, растущих и обитающих в данной местности.

«По дороге в Улахан-Чистай, я встретил первых участников кочевого лагеря «Гарпанга» 2002 года. Мы были очень рады такой встрече. Ребята, которые сейчас стали уже взрослыми, предложили в следующем году отметить 20-летие лагеря «Гарпанга». Мероприятие мы запланировали провести около Мраморной горы», — сообщает ученый.

К сожалению, монография Юрия Слепцова, в которой он описал свой опыт организации кочевых лагерей, до сих пор не издана. Она бы оказала существенную помощь в традиционном воспитании коренных малочисленных народов Севера, ведь деятельность детских кочевых лагерей интересует многих, независимо от их принадлежности к тому или иному этносу. Особый интерес такая форма организации детского досуга вызывает у малых народностей, испытывающих проблемы с сохранением родного языка и традиционных отраслей хозяйства.

«Работа над реализацией нашего проекта выявила необходимость приобретения нового оборудования и применения новых технологий. Это понятно, ведь с годами меняются не только обстоятельства, но и возможности», — отметил Юрий Алексеевич, посетовав на то, что не заложил в проект соответствующую статью расходов.

По мнению ученого, в современном обществе наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества носителей эвенского языка, а также значительное увеличение числа неполных семей. «Вследствие этого обостряется проблема воспитания детей из неполных семей, и эту проблему необходимо решать. Одним из путей решения является организация подобных кочевых лагерей, которые начали работать еще в 2000-х годах», — резюмирует Юрий Слепцов.