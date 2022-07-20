Детская школа искусств в Амге будет сдана в срок

Министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов осмотрел объекты культуры Амгинского улуса, ремонт которых состоится в рамках национального проекта «Культура».

— Мы осмотрели Амгинскую детскую школу искусств им. А.А. Черемных, на ремонт которой в этом году мы получили федеральную субсидию в размере 13,1 млн рублей. Встретился с подрядчиками, руководством района. Сейчас идет внутренняя отделка здания, объем работ большой — внутри заменили напольные плитки, двери, увеличили сцену, в каждом кабинете установили шумоизоляцию, что важно при занятиях музыкантов. Наружная отделка здания завершена, район работает над вопросом благоустройства территории вокруг. Эта школа одна из первых каменных школ, построенных в сельской местности. Полностью завершить работы планируем 15 августа и до 10 сентября откроем ее с большим праздничным концертом выпускников детской школы искусств, — рассказал министр.

Как рассказал глава района Николай Архипов, благодаря ремонту решены проблемы холодных помещений, устранены протечки кровли. В прошлом году в рамках нацпроекта школа приобрела новые музыкальные инструменты и оборудование на сумму почти 6,8 млн рублей. Приобрели учебную, нотную и методическую литературу, световое и звуковое оборудование в концертный зал, интерактивное оборудование — панель для демонстраций, две интерактивные доски в класс живописи и класс теории, компьютерную технику, графические планшеты, LD телевизор, банкетки, пюпитры, магнитные доски, гончарное оборудование и школьная мебель. В школу также поступили: рояль «Михаил Глинка», тульские народные инструменты – баяны, аккордеоны, гармони, щипковые инструменты-балалайки, домры, духовые инструменты — флейты, туба, тромбон, кларнеты, приобретены пять акустических гитар. Благодаря такому оснащению воспитанники ДШИ выступают в конкурсах республиканского и регионального уровней и показывают отличные результаты.

Также министр в ходе рабочего визита осмотрел Абагинский центр духовности им. У.Г.Нохсорова, капитальный ремонт которого в рамках национального проекта «Культура» состоится в 2023 году. На эти цели планируется выделение 15,2 млн рублей. Коллективу министр вручил сертификат на 100 тыс руб для пошива костюмов в честь 250-летия образования села Абага и 100-летием образования ЯАССР.

— Министр также посетил наш Амгинский дом народного творчества им.Ф.Потапова. В прошлом году закончили капитальный ремонт, также, по нацпроекту «Культура». Здесь обновили зрительный зал и сцену, установили балкон, приобрели оборудование и светодиодный экран. Количество посадочных мест увеличили до 292. Все это стало возможным благодаря нашей совместной планомерной работе с республиканским и федеральным правительствами, работе национальных проектов, в частности нацпроекта «Культура». Хочу отдельно сказать слова благодарности министру культуры и духовного развития Юрию Куприянову за внимание и поддержку, оказываемую нашему улусу и наслегам, — рассказал глава района.