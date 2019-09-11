Детская шалость довела до пожара?

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске, Мирнинском районе п. Айхал, Кобяйском районе п. Сангар. Общая площадь горения 5,3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

10 сентября 2019 г. в 12.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Ильменская в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

10 сентября 2019 г. в 16.41 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Лермонтова в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 6 кв.м. Предположительно, причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

10 сентября 2019 г. в 16.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит металлический торговый вагончик на улице Школьная в п.Витим Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения вагончик горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден вагончик на площади 15 кв.м. Причина, предположительно, детская шалость. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!