Детская инфекционная клиническая больница в борьбе с covid-19

Медицина не стоит на месте, и, чтобы быть в курсе происходящих изменений в отрасли, врачи постоянно учатся, обмениваются наработанным опытом. Прекрасной площадкой обмена опытом для детских врачей республики стала в марте этого года научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии. Современные вызовы в условиях пандемии COVID-19».

Вели конференцию к.м.н., заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Мединститута СВФУ Сардана Маркова и к.м.н., заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии Мединститута СВФУ Яна Мунхалова. Удивительно органично прозвучали единым блоком выступления, посвящённые лечению ковид-19. На конференции были представлены доклады главного врача Детской инфекционной клинической больницы Владимира Богдашина, молодых детских инфекционистов, отработавших в «красной зоне» ДИКБ Галины Кричко и Анжелики Острелиной, сотрудников Мединститута СВФУ к.м.н, доцента кафедры инфекционных болезней Мединститута СВФУ Надежды Гуляевой и к.м.н., зав. кардиоревматологическим отделением Педиатрического центра РБ№1-НЦМ Полины Слепцовой. Основанные на собственном опыте педиатров, они, по сути, стали продолжением прекрасного доклада доктора медицины, доцента Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елены Мелехиной (Москва), прозвучавшего онлайн.

— Браво, педиатры! – написала я на своей страничке в Telegram под впечатлением прозвучавшими в унисон докладами врачей.

Главный врач Детской инфекционной клинической больницы рассказал участникам конференции об организации медицинской помощи детям с инфекционной патологией, о том, как covid-19 пришел в Якутск, о дальнейшем развитии событий, как началась работа по лечению детей с ковид в единственном в республике детском инфекционном стационаре, и как она продолжается сегодня. Приведу фрагменты его презентации, касающиеся деятельности больницы в период пандемии:

23.03.2020 г. поступили первые дети из очага КОВИД-19. СОО перепрофилировано в провизорное отделение, открыты детские койки на базе ЯРКБ для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. Начали работу один врач и бригады среднего и младшего медперсонала.

Итак, поздним вечером 23 марта 2020 года в провизорное отделение Детской инфекционной клинической больницы поступило трое детей из одной семьи, у одного из них на следующий день была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Это было начало. Первыми в борьбу с неизвестной инфекцией в красной зоне вступили врач Саргылана Гуляева, средний медперсонал — Анна Говорова, Николай Ноговицын, Мария Терентьева. В провизорном отделении во главе со старшей медсестрой Сахаей Потаповой работали медсестры Татьяна Неустроева, Варвара Кузьмина, Вера Барышникова, Сахаяна Заровняева, Валентина Павлова, санитарки Виктория Ворожцова, Гертруда Петрова, Наталья Петрова, Евдокия Данилова, Сардана Горохова, Оксана Соловьева.

8 апреля здание больницы стало провизорным госпиталем для детей и взрослых с ковид, а 2 мая стационар был полностью перепрофилирован для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией.

Стационар для детей с инфекционными заболеваниями переведен в здание Республиканского детского туберкулезного санатория на Покровский тракт.

Расширен штат работников для работы с КОВИД-19 до трех педиатров, дополнительно выделен врач УЗД, врач- эпидемиолог, врач-оториноларинголог, анестезиолог-реаниматолог для проведения КТ, медсестра-анестезистка, рентген-лаборант, старшая медсестра, сестра-хозяйка.

2 мая 2020 г. здание ДИКБ полностью перепрофилировано под стационар для детей с КОВИД-19 на 40 коек, затем на 55 коек и работало до конца 2020 г.

Соблюдены все требования по развертыванию ковидного стационара.

Продолжена работа по утвержденным штатным нормативам по ковидному стационару.

С 25 января на базе основного здания ДИКБ развернуто 150 коек для детей и взрослых больных (ухаживающих).

Постепенное снижение поступления больных было отмечено со второй половины февраля. К началу марта снизилось до минимума и принято решение сократить количество коек до 40 с переводом отделения на другую базу – в здание РДТС по Покровскому тракту.

После развертывания инфекционного стационара на базе Республиканского детского туберкулезного санатория, с целью предотвращения внутрибольничного инфицирования на первом этаже были организованы палаты временного размещения. Госпитализация детей и ухаживающих производилась в эти палаты до получения результата ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. Курацию пациентов осуществляли врачи профильных отделений, наблюдение и выполнение назначений производил персонал приемно-консультативного отделения больницы.

С выявлением штамма «Омикрон», во второй половине января был отмечен резкий рост заболеваемости и госпитализации детей с новой коронавирусной инфекцией.

Начиная с марта 2020 года, бывая в стационаре, в том числе и в «красной зоне» детской инфекционной, я видела, как самоотверженно работает медицинский персонал в условиях пандемии, разговаривала с врачами и медицинскими сестрами, писала о них в СМИ. Слушая выступление главного врача Детской инфекционной клинической больницы на конференции, я подумала, что хорошо бы дополнить его доклад воспоминаниями его коллег, с самого начала пандемии работавших рядом с ним.

Антон МОСКВИН, заместитель главного врача больницы по лечебной работе: «Количество коек в течение года менялось с пяти до пятидесяти пяти. Всего в стационаре получили лечение более шестисот детей, более пятисот из них с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Более 90% пролеченных детей — дети из внутрисемейных очагов. Дети поступали практически с рождения (самому маленькому нашему пациенту было всего три недели) и до восемнадцати лет. Двум молодым мамам, которые находились на лечении одновременно со своими детьми, на момент госпитализации еще не исполнилось восемнадцати. Основным осложнением новой коронавирусной инфекции являлась пневмония и, как и у взрослых, одну из основных трудностей составляли дети с сопутствующими заболеваниями.

Сахая ПОТАПОВА, старшая медсестра: «Я была в составе первой бригады. Поскольку мы с января уже готовились к приему детей с ковид, особого волнения не было. Две недели в провизорном отделении работало шесть бригад (шесть медсестер, шесть санитарок и один врач) и три медсестры на посту в инфекционном корпусе Якутской республиканской клинической больницы, где проходили лечение дети с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Сначала было тяжело физически каждый день находиться в противочумных костюмах. Непрерывно работать по четыре-восемь часов было большой нагрузкой для организма, но человек ко всему привыкает… В апреле-мае, когда количество детей стало больше, количество бригад увеличилось, медсестер стало тридцать, санитарок – двадцать три, врачей – четыре. С апреля по декабрь мы все жили в гостинице. У нас очень хороший, грамотный оперштаб во главе с главным врачом Владимиром Владимировичем Богдашиным. Нам создали и продолжают создавать все условия для нормальной работы, учитывают все наши пожелания.

Татьяна НЕУСТРОЕВА, старшая медсестра: «Мы теоретически были готовы к борьбе с COVID-19, тренировались правильно надевать противочумные костюмы, учились безопасно их снимать. дышать через фильтры. В первое время одевание занимало почти полчаса, это сейчас мы уже привыкли к такому «обмундированию». Все манипуляции мы проводим в трех перчатках — взвешивание, измерение температуры, забор анализов, уколы, мониторинг самочувствия и состояния пациента. Нащупать и попасть в периферическую вену в защитном комбинезоне и постоянно запотевающих очках, снимать электрокардиограмму, делать перевязки очень трудно. Среди наших пациентов были школьники, подростки, дети садовского возраста, даже груднички. Нам было очень важно найти подход к родителям поступающего ребенка, так как они были напуганы и встревожены. Несмотря на трудности, мы работали, учились через онлайн-семинары, повышали квалификацию, получали сертификаты».

Анастасия СЕМЕНОВА, врач-инфекционист, заведующий коронавирусным отделением: «Врачи, медсестры, санитары каждый день боролись и продолжают бороться за жизни больных детей. В нашем отделении работают не только врачи-инфекционисты, но и педиатры и ЛОР-врачи, им тоже пришлось овладеть всеми этапами лечения коронавирусной инфекции. Пандемия изменила жизнь каждого из нас, поменялись ценности, материальное ушло на второй план, а человеческое тепло, поддержка и добро вышли на первый. Все медики, действительно, словно на передовой, но сейчас есть оснащение, спецзащита, «сражаться» легче. В красной зоне так же, как и в обычной жизни, ломается сантехника, перегорают лампочки, ломается медицинская техника, которую приходится ремонтировать, настраивать, подключать, и технические работники, также облачившись в защитные костюмы, исправляют неисправности. Борьба с коронавирусной угрозой стала проверкой на прочность для всех. В самом начале было непросто — мы впервые столкнулись с чем-то непредсказуемым. Кто-то запаниковал, кто-то ударился в отрицание вируса, и только медики продолжают достойно и мужественно делать свою работу, спасая больных».

Марианна АНДРЕЕВА, в то время врач-эпидемиолог ДИКБ, в данное время главный эпидемиолог Минздрава республики: «Благодаря раннему оповещению, подготовка к возможному завозу новой коронавирусной инфекции в Россию началась еще в январе 2020 года. Мы начали мониторить ситуацию, информировать сотрудников, повторять правила использования средств защиты, планировать размещение отделений, учиться отбирать пробы для лабораторного исследования на SARS—CoV-2, готовить списочный состав сотрудников для работы с COVID-19, внимательно смотрели онлайн-семинары федеральных клиник, которые первыми столкнулись с новой коронавирусной инфекцией… Одновременно был усилен санитарно – противоэпидемический режим в больнице. Мы перешли на режим повышенной готовности. Пандемия COVID-19 заставила нас быстро думать и быстро принимать решения, порой не соответствующие санитарным требованиям, но единственно верные в складывающейся текущей ситуации. Но пандемия не закончилась, работа продолжается».