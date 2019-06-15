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Детская инфекционная. Здесь нужен определенный склад характера

Их повседневная жизнь насыщена самыми настоящими драматическими событиями, бессонными ночами и яркими моментами побед над болезнью. У них разные судьбы, но все как один – это честные и самоотверженные труженики, их объединяют огромная позитивная энергия, жизнелюбие и неостывающая влюбленность в свою профессию. Что же они сами думают о своей работе?

Татьяна Геннадьевна Дмитриева, врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института СВФУ, заведующая курсом инфекционных болезней у детей, консультант Детской инфекционной клинической больницы.

— Любая инфекционная больница – это больница скорой помощи, экстренная неотложная помощь. У нее есть свои особенности, не каждый здесь может работать. Здесь нужен определенный склад характера, стрессоустойчивость, потому что работа медперсонала детской инфекционной – это постоянный стресс.

Матрена Афанасьевна Тогуллаева, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

— Наша больница стратегически необходима республике. На данный момент инфекционные болезни остаются одной из ведущих проблем медицины, в значительной степени определяя здоровье людей продолжительность жизни и причину смертности населения. 96-98% детей в раннем возрасте болеет инфекционными болезнями. В середине прошлого века сложилось иллюзорное мнение, что человечество стоит на пороге полного уничтожения инфекций. Но жизнь показывает поспешность, ошибочность подобного вывода.

Максим Михайлович Тимофеев, врач анестезиолог-реаниматолог.

— С детьми проведение различных манипуляций сложнее, чем со взрослыми, поэтому детские анестезиологи-реаниматологи на порядок выше, да простят меня коллеги, взрослые реаниматологи. Здесь более тонкие механизмы. Представьте, что поступил новорожденный, ему надо поставить катетер или что-то еще, а у него такая тоненькая венка…

Николай Петрович Тихонов, заместитель главного врача.

В наши дни, как, впрочем, и всегда, тема лечения, диагностики и профилактики инфекционных заболеваний остается актуальной, поскольку постоянно появляются новые штаммы вирусов, болезнетворных микроорганизмов, способных вызывать тяжелые формы инфекционных болезней. Я начинал анестезиологом-реаниматологом тогда еще в Детской городской больнице. Поступали к нам дети с тяжелыми и крайне тяжелыми формами инфекций, случались летальные исходы, и только благодаря самоотверженной работе коллектива, они переводились в другие отделения с улучшением состояния.

Вера Николаевна Гаврильева, заместитель главного врача по экономике.

Я не перестаю восхищаться нашими врачами, медицинскими сестрами, санитарками, которые прекрасно знают и делают свое дело.

Галина Гаврильевна Кузьмина, врач-педиатр.

Моими первыми наставниками были Матрена Афанасьевна Тогуллаева и Аграфена Семеновна Егорова. Матрена Афанасьевна  всегда была полна свежих идей, заражала своей энергией, предлагала новые методы лечения. Аграфена Семеновна уже тогда была опытным врачом, преподавала на кафедре, ее всегда окружали студенты. Если говорить о тандеме «врач – медсестра», то надо помнить, что это групповая работа. Когда работаешь, опираясь друг на друга, это ведет к успеху.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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