Детсад через грант намерен повысить безопасность детей

Министерство финансов Якутии объявило о начале приема документов на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на решения вопросов местного значения, содержащие мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры.

Конкурсант вправе привлекать СМИ для информирования населения о проекте, запускать общественное голосование и результаты приложить к конкурсной заявке.

Инициативная группа должна принять участие — 3% минимум. Если вкладывают больше 3%, набирают дополнительно 100 баллов по конкурсной оценке. Спонсоры вкладывают, минимум, 15%. Если вклад больше 15% + 100 баллов.

В грантовом конкурсе участвует детский сад № 79 г. Якутска. Народный депутат по Поярковскому округу Виктор ФЕДОРОВ поддержал участие детского сада в грантовом конкурсе. Он активно оказывает помощь детскому саду в подготовке конкурсной документации, а также выступает одним из спонсоров.

Заведующая детского сада № 79 УШНИЦKАЯ Октябрина Алексеевна:

20 октября 2022 г. во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой прошел семинар «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории муниципальных образований». Посетив данный семинар, мы узнали, что есть возможность получить субсидию на реализацию собственного проекта.

Наш детский сад впервые решил принять участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, согласно которому реализует проект ограждения территории детского сада «Уверенные родители – счастливые дети».

В это неспокойное время, когда участились нападения на школы и детские сады в центральных городах нашей страны и возникла угроза террористических актов, в целях предупреждения несанкционированного проникновения на территорию детского сада и обеспечения безопасности, инициативная группа родителей и сотрудников предложила заменить ограждение, которое стоит со дня открытия детского сада с 1978 года (45 лет).

Инициативная группа провела большую работу, соблюдая все требования конкурса. Состоялось трудовое собрание коллектива, несколько раз обсуждался этот вопрос с активом родителей. Среди родителей провели опрос по идентификации проблемы детского сада, предложив им выбрать из нескольких вариантов один. Среди детей старших групп провели конкурс рисунков.

28 октября прошло предварительное собрание по проекту поддержки местных инициатив. Нас пришли поддержать депутат Государственного собрания Ил Тумэн по Поярковскому избирательному округу №5 – ФЕДОРОВ Виктор Николаевич и депутат Якyтской городской Думы по Алексеевскому избирательному округу №6 ВAСИЛЬЕВ Николай Николаевич, представители Строительного округа – замглавы ЗAЙЦЕВA Татьяна Степановна, главный специалист – КУПРИЯНОВ Александр Владимирович. На собрании присутствовало более 200 человек. Отрадно, что активно выступали родители и приглашенные и все единогласно проголосовали за наш проект ограждения территории детского сада. В данное время мы готовимся к заключительному итоговому собранию, которое проводит Строительный округ со всеми участниками конкурсного отбора проектов.