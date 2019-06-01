Дети ждали работодателей, но их было мало

30 мая на площади перед Дворцом детства в Якутске состоялось важное для множества школьников событие: фестиваль «Собери свое лето» с ярмаркой вакансий для несовершеннолетних. Хотелось бы посетовать на неудачную организацию мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей.

Более половины участников фестиваля представляли места летнего отдыха и учебы. В данном случае отметим только тех, кто трудоустраивал. Фестиваль начался с 10; и примерно в 10.30 можно было наблюдать две большие толпы подростков – там, где стояли таблички с названиями предприятий и вакансий, но некоторые из них были без работодателей. При мне одно объявление вообще унесли. Дети от 14 лет и старше в основном просто стояли плотным кругом и ничего не делали. Можно было услышать, что в одном месте сидит только представитель «Ростелекома», но там требуются дети с 16 лет.

Представители Центра занятости отметили, что если подросток не нашел работу самостоятельно, может подойти к ним – ему дадут заполнить анкету и предложат вакансии.

Вообще организаторам можно было навести порядок – нормальные очереди к работодателям, и обеспечить их явку.