Дети Якутска смогут поймать лето за хвост

Детские летние лагеря Якутска готовятся к открытию

Детские загородные стационарные оздоровительные лагеря на территории городского округа «город Якутск» готовы принять детей. При вступлении в третий этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу в Якутске планируют открыться 4 загородных лагеря «Радуга», «Бинго», «Спутник», «Родничок» с охватом 327 детей. Об этом сообщают в Управлении образования Окружной администрации г. Якутска.

«Когда будут сняты ограничительные меры, возможно 1-3 августа, летние загородные лагеря откроются. При этом мы учли все рекомендации и провели подготовительные работы», — отметила Матрена Гуляева, специалист Управления образования.

В настоящее время идет набор персонала по штатным расписаниям. Так, в загородные стационарные лагеря необходимо набрать 146 человек, из них 79 – педагогические работники, 22 – работники пищеблока, 8 – медицинских работников, 37 – иные работники.

Количество мест в четырех городских ДЗСОЛ с учетом 50 % от проектной мощности составляет 327 детей. Прием детей будет организован после 24 июля, примерно с 27 июля по 1 августа текущего года, при условии снятия ограничительных мер.

Как подчеркнули в учреждении, все лагеря будут обеспечены дезинфицирующими средствами, дозаторами с антисептическими средствами, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами, термометрами, бутилированной водой для поддержания режима питья. Работники лагерей пройдут анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19 и на вирусные кишечные инфекции до начала смены.

Также у детей, имеющих контакт с больными коронавирусом, потребуют отрицательные результаты анализов при поступлении в лагерь.

Во всех ДЗСОЛ заключены договора на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и на акарицидную обработку.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска