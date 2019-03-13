Дети Якутска под угрозой

Рейды были проведены в Сайсарском, Строительном, Центральном, Гагаринском и Промышленном округах. В четырёх из них была выявлена продажа алкоголя несовершеннолетним.

Организаторами профилактического рейда выступили специалисты Управления молодежи и семейной политики города совместно с активистами общественной организации «Вместе Теплее».

«Мы не первый раз проводим рейды. Как показывает практика количество магазинов с продажей алкоголя в городе растет. Вместе с тем растет и количество детского алкоголизма», – поделился начальник Управления молодежи Константин Соколов.

По итогам рейда все материалы переданы в МУ МВД «Якутское». Управление молодежи и семейной политики города призывает всех горожан сознательно относиться к продаже запрещённых средств детям, а также сообщать случаи продажи алкоголя несовершеннолетним сотрудникам полиции.