Дети Якутии в центре событий

С 30 сентября по 20 октября 2019 года во Всероссийском детском центре «Океан» проходит смена «Слет РДШ “В центре событий”». Смена собрала в стенах «Океана» тысячу ребят, со всех уголков России.

С нашей республики принимают участие 26 школьников: воспитанники Дворца детского творчества города Якутска, учащиеся Таттинского, Усть-Майского, Чурапчинского, Хангаласского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского и Усть-Таттинского улусов.

На протяжении смены дети открывают для себя новые возможности:

— учатся создавать медийные проекты;

— рисуют комиксы;

— знакомятся с многообразием современных профессий;

— изучают боевые искусства.

А также проходят различные мастер-классы по актерскому мастерству, нанесению сценического грима, вокалу, танцам. Каждый день ребята встречаются со спикерами.

Для сопровождающих — руководителей делегаций проходят курсы повышения квалификации по теме: «Игропрактика как инструмент социализации ребёнка».

Специалисты «Океана» и Приморского края делятся опытом по разработке игр и специфике его проведения. Итоговым образовательным продуктом для курсантов является разработка собственного игрового материала.

Смена подходит к концу, но не торопится сбавлять темп. Подводятся итоги смены, ребята готовятся к презентации итоговых продуктов и обмениваются с новыми друзьями контактами.

Лаврова Сахая Дмитриевна (замдиректора по ВР Чурапчинской СШИОР), Матчитова Мария Романовна (методист Дворца детского творчества г. Якутска) — руководители группы детей из Якутии.