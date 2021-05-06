Дети, вдохновленные примером родителей, продолжают их дело

В день профессионального праздника – пожарной охраны России депутат Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА встретилась с представителями трудовых династий самой мужественной профессии – пожарных Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) — ПОНОМАРЕВЫХ, НОВИКОВЫХ И АТЛАСОВЫХ.

Почти полвека в пожарной охране командир отделения Николай Алексеевич Пономарев. По стопам отца пошли дочь Анна и сын Алексей.

Славная династия пожарных Новиковых ведет отсчет с 1991 года. Глава семейства Виктор Константинович Новиков возглавляет отделение государственной пожарной службы по МО «Верхневилюйский район». Дочь Акулина — методист Центра профессиональной подготовки ГПС РС(Я). Работает в пожарной охране с 2010 года. Зять Александр Тюляхов — командир отделения ЯГРЭС ОГПС номер 40 по охране столицы республики и городского округа «Жатай». Станислав Салгынов — командир отделения ПЧ-1 по охране с.Верхневилюйск.

Глава трудовой династии Атласовых Саргылаана Авилина-Васильевна работает инструктором пожарного подразделения по МО «Усть-Алданский улус. Ее сын Аким Васильевич несет трудовую вахту начальником караула МПЧ-3 в с.Дюпся, дочь Уйгулана Васильевна работает диспетчером пожарной части, а зять Валерий Ильич — командир отделения ПЧ-1 в с.Борогонцы.

Приветствуя виновников торжества, Галина Данчикова, в частности, сказала: «Вы выбрали одну из самых мужественных профессий, которая требует большого мастерства и отваги. От вашего профессионализма мгновенно принимать верные решения зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Днём и ночью, в любую погоду вы всегда на боевом посту!

Пожарная охрана России богата своими традициями, историей и талантливыми людьми. Зачастую, придя служить в пожарную охрану, они остаются в профессии на годы. Потом по вашим стопам идут ваши дети, с малых лет вдохновленные примером родителей», — сказала Галина Иннокентьевна.

«Семейные традиции, преемственность поколений — это и есть тот прочный фундамент, на котором строится гражданское общество. И этим можно гордиться», подчеркнула парламентарий, вручив Благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ представителям трудовых династий Пономаревых, Новиковых и Атласовых.

Руководитель Госкомобеспечения РС(Я) Дмитрий Лепчиков провел для гостей ознакомительную экскурсию по Центру предупреждения и профилактики ЧС. Здесь собраны уникальные материалы Госком ОБЖ, Главного управления МЧС России по РС(Я), Службы спасения Якутии и Государственной противопожарной службы.

Подлинные документы, редкие кадры работы спасателей и пожарных, готовых прийти на помощь по первому зову, костюмы и оборудование демонстрируют, насколько опасна, трудна, но ответственна эта работа – спешить на помощь тем, кто попал в беду.