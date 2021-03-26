Дети – важнейший приоритет госполитики

В парламенте Якутии обсудили вопросы социальной адаптации детей-сирот.

Правительственный час на тему «Вопросы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при вступлении в самостоятельную жизнь» прошел под руководством председателя постоянного комитета по делам семьи и детства, координатора федерального партпроекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Алены АТЛАСОВОЙ.

В Якутии действуют 12 организаций для детей-сирот в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Сунтарском, Нерюнгринском, Хангаласском, Горном, Оймяконском районах и в Якутске, Республиканский центр содействия семейному воспитанию в Якутске, Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания в п. Серебряный бор, две коррекционные школы для детей-сирот в Якутске.

В 2020 году по данным органов МСУ общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила в республике 4 тыс. 462 ребенка. Из них 510 проживают в учреждениях, 3928 находятся на воспитании в приемных семьях: 82 % — в семьях опекунов, 18% — в приемных семьях.

Государству – обязанности родителя, детям-сиротам – институт наставника

1 июля прошлого года общероссийским голосованием были приняты изменения в Конституцию РФ. Одной из поправок стало провозглашение детей важнейшим приоритетом государственной политики. «В Конституцию внесены изменения, согласно которым государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — отметила Алена Атласова.

— Новые положения Конституции нашли свое отражение в Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Что им предусмотрено?

— Во-первых, нужно совершенствовать саму систему постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 2021 по 2024 год. Это развитие и расширение форм наставничества при получении профессионального образования и первичном трудоустройстве. Во-вторых, разработка к 2022 году стандарта сопровождения выпускников детских домов и интернатов и вышедших из попечительства замещающих семей. Какого результата мы планируем добиться? К 2027 году увеличить количество выпускников, адаптировавшихся в самостоятельной жизни. На уровне республики по этим вопросам также проводится планомерная работа.

Народными депутатами республики законопроект «О постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был инициирован. Им учреждается институт наставника в отношении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение первого года после выпуска.

Создана база данных детей-сирот

По сообщению министра труда Елены ВОЛКОВОЙ, с 2018 года Республиканским центром содействия семейному воспитанию ведется база данных, где отслеживается социальный рост, профессиональное становление и поддерживаются контакты с учебными заведениями, проводится мониторинг по обеспечению жильем, получения социальных выплат. В соответствии с 159-ФЗ детям-сиротам при прохождении профессионального обучения предоставляется полное гособеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке.

На конец 2020 года в 8 центрах помощи на учете состояло 382 выпускника в возрасте от 18 до 23 лет. Среди них 166 студентов, 129 – работающих, 36 – безработных, 31 – в отпуске по уходу за ребенком, 4 выпускника служили в армии.

Во всех центрах помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, созданы службы постинтернатного сопровождения выпускников по вопросам социальной адаптации, обучения и получения профессии, трудоустройства и решения жизненных вопросов до 23 лет.