Дети устроили масштабный пожар в Якутии?

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 июня 2019 г. в 03.41. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание строения на ул. Я. Потапова г. Якутска. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждены стены и кровля на площади 4 кв.м. и мусор на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

26 июня 2019 г. в 18.53. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание бесхозного строения в п. Черский Нижнеколымского района. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горели строения на общей площади 1352 кв.м. Предположительная причина пожара – детская шалость. Виновник и ущерб устанавливаются.

26 июня 2019 г. в 21.29. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорание мусора в Алданском районе г. Томмот на ул. Комсомольская – общая площадь горения 12 кв.м., в Нижнеколымском районе п. Черский на территории бесхозных складов – общая площадь 400 кв.м., в г. Якутске 4 километр Маганского тракта — общая площадь 30 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!