Дети столетия выписались из Перинатального центра

5 января в Перинатальном центре ГБУ РСЯ ЯРКБ состоялась первая торжественная выписка в этом году детей столетия.



О старте проекта «Дети столетия» глава Якутии Айсен Николаев озвучил во время оглашения послания Государственному Собранию (Ил Тумэн). 30 декабря Ил Дархан подписал указ об установлении целевого республиканского капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении детей, родившихся в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в семьях, проживающих на территории республики. кутия является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. В 2021 году в республике родились 12 024 ребёнка – 6 145 мальчиков и 5 879 девочек.

В Год Матери кроме старта целевого капитала «Дети столетия» по поручению Ил Дархана планируется проведение ряда мероприятий по поддержке семей, в том числе выплата для покупки жилья для семей с пятью и более детьми, освобождение от налогов на имущество семей с пятью и более детьми, увеличение в два раза базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приёмных детей. Дети уже вписаны в историю, ведь такое начало жизни не всем дано.

Николай Васильев главный врач ГБУ РСЯ ЯРКБ — «Уверен, что их жизнь будет наполнена яркими событиями, счастьем и успехом во всем. Вам, родителям, желаю крепкого здоровья, терпения и любви.»