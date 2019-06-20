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Дети спикера нашли работу на лето

Спикер Якутской гордумы Альберт Семенов поделился с подписчиками хорошей новостью. Его дочка нашла работу на лето — продает квас и лимонад. В этом нужном деле ей помогает младший братишка.

 

 

Источник: https://www.instagram.com/p/By4mPYoJOBl/
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