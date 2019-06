Дети спикера нашли работу на лето

View this post on Instagram

Уважение к труду надо прививать с детства. Моя дочь, например, уже нашла работу на лето – продает холодный квас и лимонад, а ее младший брат помогает ей. В этот жаркий летний день я заехал к ним в обед освежиться холодным квасом. Как отцу, мне отрадно видеть, что мои дети с ранних лет приучаются к самостоятельности.