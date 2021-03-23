Британский врач Джон Лэнгдон Даун впервые описал синдром Дауна ровно сто пятьдесят пять лет назад. И всего лишь пятнадцать лет назад весь мир — 21 марта — начал говорить о людях с синдромом Дауна открыто, широко и не стесняясь. Для больших изменений требуется время, терпение и смелые люди.

Есть такие и в нашем городе.

21 марта в Алдане, в кафе «Наш Двор» @nashdvor_aldan состоялось инклюзивное мероприятие «Дети Солнца», посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна. Организаторами праздника стали Общественная организация социальной поддержки населения «Дари Добро» @daridobroaldan и артисты из Нерюнгринского района @domkult_yunost, которые специально приехали, чтобы подарить нашим «солнечным» деткам путешествие в сказку «Малефисента в стране счастья».

«Весь мир отмечает Международный день людей с синдромом Дауна. Этим детям не нужны лекарства или дорогое специальное оборудование. Им просто нужна наша ответная любовь и принятие, — рассказывает Мария Барамыгина, председатель ОО СПН ДАРИ ДОБРО и инициатор многих известных проектов в Алданском районе, заслуживающих особого внимания населения. — Инклюзивные мероприятия учат общество быть более заботливым, чутким, терпеливым и добрым. Некоторые, из присутствующих детей впервые увидели и познакомились с «солнечными детками». И для себя отметили, что они также могут радоваться жизни, бегать, ходить, рисовать. Все люди разные, но равны в своих правах».

Закончилась веселая сказка, но не закончился праздник. Художница Анна Ленская @ainetmahomedovna организовала мастер — класс по правополушарному рисованию для детей. Буквально за 15 минут, юные художники с гордостью показывали свои творения родителям. Ну, а впереди детей ждал сладкий стол и…. неожиданный, очень приятный сюрприз. Талантливый и самобытный скульптор Юрий Ленский @lenskiyuriyvalerivich подарил всем детям собственноручно изготовленные глиняные копилки и карандашницы.

Сфотографировавшись на память, дети благодарили артистов и приглашали их снова в гости.

ОО СПН ДАРИ ДОБРО благодарит всех, кто помог организовать этот праздник: артистов из пос. Чульман и Нерюнгри за представление и музыкальные номера и лично директора Дома культуры п. Чульман Юрия Власова; семью Юрия и Анны Ленских за творческую поддержку мероприятия; Викторию Котову @11tory_cakes11 за великолепные пирожные; Людмилу Мошкареву@lyuda_911 за украшение зала воздушными шарами; Александра Медведева за музыкальное сопровождение; Викторию Гофман, директора ТЮЗа за предоставленные реквизиты и ООО «Ассоциация строителей АЯМ», в лице Дмитрия Бузова, за предоставление площадки для проведения праздника и информационную поддержку.

Для чего, с какой миссией особенные дети приходят в этот мир? Как писал Владимир Маяковский, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый, кто соприкасался с солнечными детьми, чувствует, как они нас, всех людей, любят. Ни за что. Просто так. Они нас меняют, трансформируют наше отношение к миру. Если они нам даны, значит, что-то большее мы должны сделать в этом мире.

Давайте просто будем помнить об этом.