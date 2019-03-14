Дети-сироты узнали о многообразии народов и языков Якутии

13 марта 2019 года в Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел Урок межнационального общения «Народы России: традиции и обычаи». Проект реализуется с 2013 года Центром национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Школьников со своими обычаями и традициями познакомили представители разных народов Якутии: ансамбль «Колымчанка» (руководитель Татьяна Бандерова), ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» (руководитель Ирина Стрекаловская), юкагирский мелодист Макар Курилов, представитель дагестанского народа Арина Суюндукова. Кроме того, специалисты Центра национальных культур Ольга Солдатова и Марина Павлова рассказали о русских обрядовых куклах и шумовых музыкальных инструментах.

Нестандартный, увлекательный урок вызвал искренний интерес у ребят: каждый гость был одет в национальную одежду, а после рассказа об особенностях традиций следовал музыкальный номер. Так, школьники узнали, что юкагирский язык является уникальным, потому как родственных ему не найдено ни в одном регионе мира, и сам язык имеет две разновидности, существенно различающиеся между собой. А русские обрядовые куклы были безликими, чтобы в них не вселилась чья-нибудь душа. Игрушки делали из кусочков домотканой ткани, скручивая и заматывая нитками. При создании не использовались ножницы и иголки, считалось, что можно отрезать счастье, пришить хворь или беду. А шумовые музыкальные инструменты ребята не только посмотрели, но и сыграли на них.

Дети узнали о многообразии народов и языков нашей республики. Школьники блеснули находчивостью, своими знаниями и пришли к выводу, что родной язык, культура — это характер народа, его память, история и духовное могущество. В заключение урока ребятам были вручены подарки от Ассамблеи народов РС(Я).

В РС(К)Ш-И обучаются 57 детей со 2 по 11 классы. Интернат семейного типа – созданы семь семей, летом ребята отдыхают в лагере в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса, выезжают на море. В школе работают различные кружки: студия моды «Саһарҕа», где девочки с учителем технологии сами шьют одежду, спортивные секции, чьи воспитанники каждый год занимают призовые места на российских соревнованиях, есть ансамбль хомусистов, барабанщиков, танцевальный ансамбль «Айгылаана», а также выездные кружки.