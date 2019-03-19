Дети с нарушениями зрения вошли в тройку лидеров «Игровой кладовой»

С 16 по 17 марта в городе Смоленске прошел Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС “Игровая кладовая”. Всего приняло участие 16 команд из разных регионов России. В каждой команде было по 3 участника. Фестиваль проводится с целью всестороннего развития людей-инвалидов по зрению. Также организаторы отмечают необходимость формирования активной гражданской позиции и духовного начала во взаимодействии с окружающим миром, стимулирование инвалидов по зрению к активному участию в современной жизни, коммуникации.

Сборную Якутии представляли обучающиеся Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната – ученик 10 класса Винокуров Анатолий, ученица 11 класса Пономарева Милена и выпускник школы-интерната Ефремов Максим, ныне студент 1 курса Жатайского медицинского колледжа. Ребята являются победителями Республиканского фестиваля “Игровая кладовая” в своих возрастных категориях. Отборочный фестиваль в республике проводился в первый раз.

По итогам напряженных соревнований на игровых полях сборная Якутии заняла почетное 3 место, уступив сборной Москвы и Костромы. Эти команды не в первый раз принимают участие в ежегодном фестивале настольных игр ВОС и имеют большой соревновательный и возрастной опыт. Сборная Якутии была самой молодой и в плане возраста, и в плане соревновательного опыта.

“Дети очень довольны результатами и поездкой. Игры очень интересные, все они адаптированы для слабовидящих и слепых людей. Соперники были очень сильные. Мы тренировались к фестивалю достаточно долго и много. Здесь, как и в шашках, шахматах, нужна стратегия, ходы надо обдумывать заранее, иметь тактику”, – делится руководитель Альбина Егоровна Васильева.