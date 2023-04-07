Дети с ДЦП встанут на ноги с помощью вертикализатора от Ротари клуба г. Якутска

6 апреля 2023 года Ротари-клуб города Якутска в рамках реализации глобального проекта «Малыш, ты можешь!» передал в дар Государственному автономному учреждению «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» (главный врач – Кюнна Николаевна Назарова, заместитель главного врача – Сергей Гаврильевич Черкашин) вертикализатор «Катюша» конструкции российского медика и изобретателя Константина Зорьевича Пономарева. Для наших несведущих читателей поясним: вертикализатор – это устройство наподобие ходунка, которое помогает встать на ноги детям с ДЦП (детским церебральным параличом или взрослым, перенесшим инсульт или другие заболевания, приведшие к частичному обездвижению.

«Катюша» – это уникальная запатентованная российская разработка, не имеющая аналогов в мире. Является многофункциональным устройством, применяемым для проведения активной вертикализации людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Предусматривает использование различных устройств для катания: специальные коньки для льда и роликовые коньки, лыжи равнинные и горные.



Комплект включает в себя раму с регулируемыми стойками, упорами для рук и ног, защитными накладками, прочими компонентами, а также три пары роликовых коньков разного размера с соответствующим крепежом.

Вертикализатор приобретен на личные средства членов клуба Ротари-Якутск и на вложения других 12 российских клубов из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Читы и Барнаула. К слову, проект реализован в следующих городах: Воскресенск и Реутов (Московская обл.), Киров, Димитровград (Ульяновская обл.), Кемерово, Хабаровск и Владивосток.

В передаче устройства медикам приняли участие элект-губернатор округа 2223 Мария Гаврильева, президент клуба Ротари-Якутск Евгений Софронеев и член клуба Владислав Коротов.

Особенность этого проекта в том, что аппарат передается в больницу по договору безвозмездной аренды, вдобавок к этому автор изобретения еще до получения лечебным учреждением проводит обучение его специалистов. Так, инструкторы по лечебной физкультуре якутского Центра уже прошли дистанционное обучение авторской методике реабилитации и могут без промедления приступить к реабилитации больных ребятишек, родители которых с нетерпением ждут чудо-аппарат. Еще один бонус в том, что реабилитационные центры в течение срока эксплуатации будут иметь техническое и методическое сопровождение от инженера-испытателя и автора методики.

Ну а теперь для заинтересовавшихся аппаратом родителей и пациентов приводим более подробное изложение его характеристики.



В основу изобретения заложен игровой метод обучения: катание на роликовых коньках и коньках для льда, игра в хоккей на различных твердых покрытиях, игра в футбол, баскетбол и с мячом, катание на горных лыжах. Занятия могут диверсифицироваться и проводиться как в закрытых помещениях, так и на свежем воздухе в любое время года.

ДЛЯ КОГО:

Возрастная категория – от 2 лет и выше. Может быть использован как для развлечения, социализации, лечения, так и медицинской реабилитации пациентов с ОВЗ или страдающих ДЦП, расстройствами аутистического спектра, патологиями, приводящими к частичному обездвижению, нарушению способности держать равновесие, страдающих мышечными атрофиями, контрактурами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, полным или частичным отсутствием одной из нижних конечностей, спина бифида (расщеплением позвоночника), постинсультное состояние, других заболеваний. Лечение и реабилитация пациента могут проходить путем получения дозированной физической нагрузки. Это заставит работать вестибулярный аппарат, опорно-двигательную систему, мышечную систему ног, живота и спины, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, создает нагрузку на костный скелет, улучшает обмен веществ и т.д.. Активные упражнения как лечение различных заболеваний придумали задолго до осознания свойств лечебной физкультуры.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вертикализатор: