Дети энергетиков награждены по итогам корпоративного конкурса

Достижения детей энергетиков АО «Сахаэнерго» в научно-практической деятельности отмечены по итогам корпоративного конкурса ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) «Наши дети» в номинации «Интеллектуал года».

Среди детей возрастом от 7 до 14 лет почетное третье место занял 13-летний Владислав Теленков, сын бухгалтера Олекминского РЭС Валентины Даниловой. «Серебро» у 11-летнего Семена Новикова-младшего, сына машиниста ДВС ДЭС «Барылас»Верхоянских электрических сетей Семена Новикова-старшего. Почетное первое место занял 8-летний Руслан Парников, сын специалиста по ГОиЧС Зырянского РЭС Екатерины Парниковой.

Среди старшей категории детей в возрасте от 15 до 18 лет призерами также признаны участники из Верхоянского улуса. Так «бронзовым» призером стала 14-летняя Ксения Слепцова, дочь мастера ДЭС «Суордах» Константина Слепцова. В очередной раз на втором месте оказался 17-летний сын машиниста ДВС ДЭС из города Верхоянска Александра Ильченко и уборщицы производственных помещений Татьяны Ильченко Виктор, который также был отмечен в номинации «Спортсмен года». Первое место по итогам престижного конкурса занял сын инженера ПТО Марины Кунцевич 15-летний Андрей Олейников.

«Наш Андрей с первого класса учится только на «отлично» и является участником всех олимпиад и конкурсов в том числе и по музыкальному направлению не только на школьном, улусном и республиканском уровнях, но и всероссийском. Наверное, благодаря этому мы уже второй год подряд в этом конкурсе занимаем первое место по направлению «Интеллектуал года», — поделилась радостью Марина Кунцевич.

Как отметила специалист Группы по социальным вопросам Управления по работе с персоналом АО «Сахаэнерго» Сардана Мыреева, конкурс «Наши дети» ежегодно проводится для детей работников от 7 до 18 лет по трем номинациям: «Интеллектуал года», «Спортсмен года» и «Выпускник года». Победителей выявляют путем подсчета общего количества баллов за результаты участия в научно-практических конференциях, конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

«Такие мероприятия призваны не только мотивировать детей к достижению больших результатов в учебе, творчестве и спорте, но и способствуют раскрытию, развитию и поддержке их талантов. Ведь наши дети — это будущее страны, ее интеллектуальный и экономический потенциал», — отметила Сардана Мыреева.

Коллектив энергетиков Сахаэнерго от всей души поздравляет всех победителей и участников престижного конкурса, а также их родителей с достойными результатами в учебе, спорте и творчестве. Желая не менее ярких незабываемых побед и новых достижений!