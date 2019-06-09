Дети пострадали в ДТП

8 июня в 15:35 водитель автомашины «Тойота Камри», двигаясь по внутри дворовой территории дома № 24/1 ул. Пушкина, совершил наезд на 6-летнего мальчика, причинив ему ушиб грудной клетки. Со слов автомобилиста, во время следования неожиданно выбежали дети, один из которых ударился о переднее крыло машины. Родителей рядом не было. Отец пострадавшего отказался давать объяснение. Водитель был трезв.

В тот же день около 8 часов вечера был выявлен факт обращения в приемный покой Медцентра 9-летней девочки с травмами, полученными в результате ДТП. По предварительным данным, школьница получила различные ушибы на перекрестке улиц Лермонтова и Каландаришвили, когда переходила дорогу по пешеходному переходу на разрезающий сигнал светофора. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия для его установления и задержания. Очевидцев происшествия просим позвонить по номерам телефонов: 127, 02. .

Уважаемые родители! Объясните ребенку, что играть в прятки между автомобилей опасно. Водитель в зеркала заднего вида не увидит спрятавшегося за бампером малыша. Играя в догонялки, он не должен покидать пределы детской площадки.

Кроме того, зачастую наезды на детей во дворах происходят потому, что дети выбегают на дорогу во дворах из-за кустов, припаркованных автомобилей, гаражей. Объясните ребенку, что если у него укатился мячик, не нужно нестись за ним сломя голову. Выйдя из подъезда или с детской площадки, нужно оглядеться, нет ли поблизости идущей машины.

Проведение родителями ежедневной разъяснительной работы с детьми о соблюдении необходимых мер безопасности при нахождении на улице способно в значительной степени значительно обезопасить ребенка и свести вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие к нулю. Очень важно при этом исследовать вместе с ребенком конкретную территорию, маршрут его движения и проработать все возможные опасные ситуации!