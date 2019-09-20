Жуткие аварии с участием детей произошли в Якутске

За уходящую неделю под колеса автомобиля попали 4 пешехода из них 2 ребенка.

Первый наезд произошел в понедельник, 16 сентября, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о наезде, на 71-летнего пешехода, на перекрестке улиц Свердлова и Лермонтова.

1 из 2

По прибытии наряда ДПС было предварительно установлено, что 16 сентября около 10 часов утра, 36-летняя женщина водитель, управляя автомашиной «Сузуки Свифт», следуя по ул. Свердлова, на перекрестке ул. Свердлова и Лермонтова, при повороте направо не предоставила преимущество 71-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть ул. Лермонтова по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила на него наезд.

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев пешехода доставила в Травмпункт, где ему поставили DS: закрытый перелом, правой стопы без смещения, назначено амбулаторное лечение.

Следующий наезд произошел 18 сентября около 8 часов вечера на перекрестке улиц Пирогова и Петра Алексеева, 24-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны ул. Стадухина в направлении ул. Жорницкого, на перекрестке ул.Пирогова и Петра Алексеева, возле дома № 64 «А» по ул. Петра Алексеева, совершил наезд, на 28-летнюю женщину пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения ТС.

В результате ДТП пешеход получила множественные кровоподтеки и ссадины коленных суставов, ушиб ШОП, ушиб костей таза, назначено амбулаторное лечение.

1 из 3

Так же, за уходящую неделю под колеса автомобиля попали 2 ребенка. В четверг, 19 сентября, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о наезде на несовершеннолетнего пешехода. По прибытии наряда ДПС было установлено, что около 18 часов, 31-летний водитель маршрутного автобуса, управляя автомашиной «ПАЗ-32054», следуя по ул. Каландаришвили со стороны ул. Белинского на регулируемом перекрестке ул. Каландаришвили и Ойунского, не предоставил преимущество 9-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил на него наезд.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев н/л пешехода доставила в детское медучреждение, где ему поставили DS: ушиб мягких тканей правой стопы, назначено амбулаторное лечение.

1 из 2

Еще один наезд с участием ребенка произошло через час около 19 часов, где 34-летняя женщина водитель, управляя а/м «Тойота Платц», во дворе дома №38/Б по ул. Каландаришвили, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 9-лет, который выбежал справа налево по направлению движения ТС.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев ребенка не выявив травм оставила на месте ДТП. Отметим, что одной из основных причин дорожных происшествий с детьми в том, что дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных ситуациях. К сожалению, эти действия далеко не всегда бывают правильными. Родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы безопасного поведения детей на дороге

Госавтоинспекция очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. Водителям следует проявлять особое внимание при приближении к образовательным учреждениям, пешеходным переходам, перекресткам, в дворовых территориях, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения переходить проезжую часть, следует только по пешеходному переходу, при этом убедившись в отсутствии опасности. В темное время суток рекомендуем использовать световозвращающие элементы на одежде не только детям но и взрослым.

Так же не обошлось и без выезда на встречную полосу 19 сентября около 21 часов вечера в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о столкновении 2-х ТС возле дома по ул. Мархинка 3/1.

1 из 2

По прибытии наряда ДПС было предварительно установлено, что около 21 часов, 63-летний водитель, управляя а/м «Тойота Лит Айс Ноах», следуя по ул. 50 Лет Советской Армии в сторону ул. Бабушкина, не выдержав безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с а/м «Хонда Фит», под управлением 30-летней женщины.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев водителя а/м «Тойота Лит Айс Ноах», доставила в медучреждение, с травмами головы, назначено амбулаторное лечение.

Медицинское освидетельствование, проведенное в отношении водителя «Ноах», показал недопустимый к управлению результат – 1.03 мг/л в выдыхаемом воздухе паров алкоголя. В отношении любителя пьяной езды был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо того, что за езду в нетрезвом состоянии водитель поплатился своим здоровьем, его ждет суд, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.