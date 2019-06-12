Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

11 июня 2019 года в средствах массовой информации появились сообщения о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска.

По сообщению отца одной из девочек, 9 июня 2019 года при падении с высоты около двух метров его дочь получила перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья.

По данному факту руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) дано указание подчиненным сотрудникам о проведении процессуальной проверки изложенных сведений. Следователи тщательным образом проверят качество и степень безопасности предоставляемых развлекательных услуг.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.