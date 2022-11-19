Дети очень устали: команда из Якутии 3-день не может улететь домой!

Мы, команда из Республики Саха Якутия по фехтованию, 12 детей и тренер. Участвовали с 15 ноября по 16 ноября на соревнованиях. Вот уже 3-й день после соревнований мы не можем улететь домой. Наш рейс по каким то техническим причинам отменяют каждый день. Авиакомпания «Якутия». Дети уже очень сильно устали.

А/к предоставила гостиницу, но до этого мы по 10 часов сидели в аэропорту и ждали самолёт.

Представители а/к на наши вопросы ответить не могут. Вчера в 13:00 нас посадили в самолёт. Самолёт тронулся, очень обрадовались что уже летим домой, и вдруг пилот сообщил, что самолёт не исправен, и мы должны выйти и ждать представителя в зале ожидания.



Представитель вышел и сказал, что дело в технической неисправности, поменяют запчасть и мы в 18 ч. улетим. Итог: опять отмена до следующего дня.

Хочу, чтобы все знали, как а/к Якутия и Аврора не могут решить вопрос. И то, что они не могут привести в исправность самолёт!!! На звонки не отвечают. А/к Якутия направляет вопросы в а/к Аврора, но и там нас игнорируют! Что делать в таких случаях?