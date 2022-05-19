Дети не супергерои, их безопасность – обязанность родителей и законных представителей

Старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по правовому обеспечению старший советник юстиции Машкова Ирина Геннадьевна, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних юрист 3 класса Титов М.А.

Наступила долгожданная весна. Также с нетерпением мы ждем лета – счастливого периода летних каникул и отпусков, веселого и радостного времяпрепровождения для детей. Однако, ежегодно, данные прекрасные периоды омрачаются случаями травм и гибели детей. И, как это не печально, виной тому, чаще всего, становятся взрослые, причем самые близкие им люди – родители или законные представители.

В весеннее время года дети по своей неопытности, а нередко и по примеру взрослых, оставаясь без присмотра, выходят на лед водоемов, что становится причиной их гибели.

С началом весенне-летнего периода особую опасность составляют окна многоквартирных домов. Опасность возникает в результате отсутствия на окнах запорных устройств, а также использования москитных сеток, которые, имея вид определенного препятствия, вводят детей в заблуждение, создают ошибочное представление о безопасности.

Так, 31.03.2021 в одном из жилых домов г. Якутска 7-летний малолетний мальчик, 2015 г.р., выпал из окна третьего этажа, получив ушиб ягодичной области. В г. Мирном 5-летний мальчик, 2017 г.р., выпал из окна 3 этажа облокотившись на москитную сетку, получив различные ушибы.

21.06.2020 в одном из жилых домов г. Якутска 9-летний малолетний мальчик, 2011 г.р., прыгая на диване, облокотившись на москитную сетку, выпал в находившееся рядом окно второго этажа, получив травмы и ушибы различной степени тяжести.

Вследствие бездействия по организации летнего досуга и занятости детей, оставления без присмотра дети часто слоняются по улице, в том числе проникают на строительные объекты, представляющие опасность.

Так, ввиду наличия свободного доступа на объект незавершенного строительства в г. Якутске с высоты упал 13-летний подросток, получив тяжкие телесные повреждения. Имели место случаи, когда дети гибли или получали серьезные травмы на таких объектах в результате удара током.

Не менее актуальной остается проблема гибели детей во время купания в естественных водоемах.

Только в 2021 году на естественных водоемах республики погибло 10 детей. Трагедии происходили и опрокидывании лодки, но в большинстве случаев в следствие того, что дети купались на несанкционированных пляжах, в том числе без присмотра родителей.

Источником опасности может стать и животное, находящееся в доме или на участке. К сожалению, и такие случае ранее имели место в нашей республике, освещались в СМИ. Также имели место случаи отравления детей угарным газом и иными веществами. Но наиболее распространенной причиной травм и гибели детей остаются дорожно-транспортные происшествия.

В 2021 году на территории республики пострадало 111 детей, 3 из которых погибли. За 1 квартал 2022 года в ДТП пострадал 25 ребенок.

Права и обязанности родителей по воспитанию детей закреплены статьей 38 Конституции Российской Федерации и статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребенка, обеспечивать его безопасность, нести за него ответственность, а также должны защищать права и интересы ребенка.

Законодательство Российской Федерации не предусматривает ограничений и возрастных границ, по достижении которых родители могут оставить малолетнего ребенка одного (без присмотра). По всем фактам травматизма и гибели детей инициируются проверки, виновные родители, законные представители и иные ответственные лица привлекаются к ответственности.

За неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случаях, когда грубая недисциплинированность, невнимательность, неосмотрительность действий, поступков и поведения родителей, законных представители или иных лиц привели к наступлению тяжких последствий в виде смерти несовершеннолетнего, уголовная ответственность наступает по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) с максимальным наказанием в виде лишения свободы.

Так, 21.02.2022 в дневное время в г. Якутске шестимесячный ребенок, находясь в комнате квартиры без присмотра, упала в проем между диваном и радиатором отопления, получив тем самым телесные повреждения в виде ожогов, впоследствии скончался от болевого шока. По данному факту в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Заведомое оставление без помощи несовершеннолетнего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если взрослый имел возможность оказать помощь ребенку и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние влечет уголовную ответственность по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (оставление в опасности) с наказанием вплоть до лишения свободы.

Так, 16.06.2020 в дневное время в г. Якутске с 4 этажа жилого дома выпала 2-летняя девочка, которая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что мать состояла на учете органов внутренних дел за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, за день до происшествия распивала спиртное, в момент происшествия спала. По данному факту в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.

Но не следует думать, что такие случае происходят лишь у нерадивых, пьющих родителей. Дети гибнут и в благополучных семьях.

Следует помнить, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится (статья 77 Семейного кодекса РФ Российской Федерации). Также в отношении таких родителей может быть поставлен вопрос о лишении их родительских прав (статья 69 СК РФ).

В связи с изложенным, призываем всех родителей, законных представителей и лиц, ответственных за детей в силу своих профессиональных обязанностей – не откладывая на завтра продумайте вопрос безопасности ваших детей или подопечных, незамедлительно устраните все обстоятельства, создающие для них опасность, обеспечьте их счастливое детство и свое благополучное будущее.