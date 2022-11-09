Дети нарисовали безопасные дороги

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» учащиеся образовательных учреждений г.Якутска приняли участие в федеральном конкурсе рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка».

Конкурс в средней общеобразовательной школе №16 г.Якутска состоялся по инициативе РОМАНОВА Феликса, координатора партийного проекта «Безопасные дороги», Депутата городской Думы, Члена фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Конкурс рисунков проводился с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно – эстетическую деятельность. Школьники нарисовали свою безопасную дорогу, расставили дорожные знаки, обозначили пешеходные переходы.

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения во всех регионах России, улучшение качества дорожного полотна, повышения грамотности всех участников дорожного движения.

«Конкурс направлен на вовлечение детей в создании наглядной агитации по безопасности дорожного движения. Считаю, что действенным методом профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних послужит наглядный пример, выездных мероприятий совместно с детьми, например, на стоянки, где стоят машины после ДТП, чтобы школьники воочию увидели результат перебегания дороги в неположенных местах. Также выезды в больницы, где медперсонал и лечащиеся, после дорожно-транспортного происшествия рассказывали о последствиях. Дорожная безопасность – общая ответственность государства, участников дорожного движения и всего общества, тем более перед нашими детьми. Мы не должны мириться с тем, что водители зачастую ведут себя на дорогах опасно и нарушают правила. Надо постоянно повышать грамотность детей. Они вырастут и сами сядут за руль, а мы должны подготовить ребят к надлежащей ответственности», — прокомментировал Романов Феликс.