Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»

Свершилось! 19 июля 2019 года в единственном круглогодичном Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Якутии стартовала самая масштабная Международная летняя творческая школа «Я –гражданин мира» под флагманом Кампуса молодежных инноваций с участием более 250 детей из Якутии, Бурятии, Омской, Свердловской, Иркутской областей и детей из Гонконга и СНГ.

Международная летняя творческая школа «Я –гражданин мира» проводится традиционно в Центре «Сосновый бор» уже в восьмой раз совместно с Ассоциированными школами ЮНЕСКО. В этом году Центр, как победитель двух крупных конкурсов Министерства просвещения России на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию федеральных проектов «Успех каждого ребенка» нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования», вошел в сеть Кампусов молодежных инноваций России.

Главная цель Кампуса — создать возможности и условия для образовательной среды, где подростки могут получить уникальный опыт и компетенции, которые будут востребованы в цифровом глобальном мире.

«Основная идея Международной творческой летней школы «Я –гражданин мира», которая продлится 21 день, заключается в детской дипломатии через изучение культурного многообразия, в формировании взаимного доверия через образовательный и творческий диалог. Поэтому в программу летней школы включены научно-практические конференции, фестиваль «Диалог культур», деловая игра «Модель ООН и ЮНЕСКО» проектная работа по направлению «Театр», — отметила директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова. – Участники летней школы будут посещать языковые спецкурсы по английскому, французскому, корейскому, японскому, китайскому, эвенкийскому языкам и русскому языку для иностранцев. Французский язык преподают приглашенные преподаватели из города Труа, Франция. Особенностью Международной летней творческой школы «Я –гражданин мира» в этом году станет обеспечение детям из стран СНГ полноценной интеграции в общество с изучением русского языка и культуры народов России.

Праздник торжественного открытия смены украсили дети республики и дети, гости из регионов России и Гонконга. Они показали приветственные концертные номера, рассказывающие о традиции своей родины.

Завершилось мероприятие яркими красками, дружным танцем и исполнением Гимнов UNESCO и Центра «Сосновый бор».

Первая смена Кампуса молодежных инноваций в Якутии открылась! Надеемся, это школа станет началом новых открытий и успехов в жизни ребят!