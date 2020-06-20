Дети медиков: Моя мама (Мой папа) – герой!

На днях дети сотрудников Республиканской клинической больницы №3, которые в условиях пандемии работают непосредственно с потенциальными носителями вируса или с больными людьми и вынуждены жить отдельно от своих семей, это — медсестры, лаборанты, участковые врачи и другие сотрудники, получили письма и значки «Мой папа (Моя мама) — герой!» от министра здравоохранения РС(Я) Елены Афраимовны Борисовой.

Семья врача-терапевта поликлиники РКБ №3, многодетной мамы Амгалены Иннокентьевны Дьяконовой и момент вручения отцом сыновьям Владиславу и Станиславу, письма и значков от министра.

Амгалена Иннокентьевна Дьяконова, врач — терапевт поликлиники ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница-3». Мама многодетной семьи Дьяконовых, Владислава, Станислава и маленькой Айталины смотрит отправленное ей супругом видео вручения ее сыновьям письма и значков от министра здравоохранения Якутии Е.А.Борисовой.



Еще раз от всей души поздравляем всех медицинских работников — настоящих супергероев нашего времени с профессиональным праздником и желаем терпения, выдержки, крепкого здоровья, благополучия и обязательно дождаться того счастливого и долгожданного момента, когда можно крепко- крепко обнять своих детишек! Пусть быстрее наши ученые, вирусологи и медики одержат победу над вирусом и все медики — чьи — то любимые мамы и папы, разлука с которыми всем дается очень непросто, вернутся домой, к своим семьям и детям!



