Дети из зон лесных пожаров Якутии отдохнули на море

Благодаря поддержке федерального центра и за счет резервного фонда республики 216 детей из районов Якутии, оказавшихся этим летом в зоне лесных пожаров, восстановили здоровье в федеральных детских лагерях «Океан», «Артек», «Орленок». Из них 127 детей проживали в селе Бясь-Кюёль.

Напомним, в августе текущего года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы региона Айсена Николаева организовать санаторно-курортное лечение жителей Якутии, проживавших в зоне лесных пожаров. Особое внимание было уделено жителям сгоревшего села Бясь-Кюёль Горного улуса.

Помимо детей реабилитацию прошли и взрослые жители пострадавших районов. В частности, те, кто находится на диспансерном наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.

Фонд социального страхования РФ выделил путевки в крупнейшие санатории страны: в ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль» (Тюмень), ФБУ «Учебный и реабилитационный центр» Московской области, Центр реабилитации «Вольгинский» Владимирской области.

Первая группа в составе 180 жителей Горного, Вилюйского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Хангаласского районов и Якутска вылетела на реабилитацию в конце августа. Последняя группа была отправлена на санаторно-курортный отдых в октябре.

Курс реабилитации составлял 21 день. Всего санаторно-курортное лечение прошли около 450 человек из 15 районов, в их числе 34 из с. Бясь-Кюёль. На организацию проезда из средств резервного фонда правительства Республики Саха (Якутия) выделено 30,4 миллионов рублей.

Также были проведены медицинские осмотры 300 добровольцев и волонтеров, участвовавших в тушении пожаров. У 75 человек были выявлены артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни органов дыхания. Все они направлены на лечение в медицинские учреждения республики.