12.07.2022
20:05
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Якутия

Дети из затопленных сел поступают в центр «Сосновый бор» в Якутске

Дети из пострадавших от паводка населённых пунктов Верхоянского и Кобяйского районов продолжают поступать в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», на сегодняшний день в учреждении находятся 30 детей из села Суордах Верхоянского района и 17 детей из посёлка Себян-Кюель Кобяйского района, сообщает ЯСИА. Сегодня по мере метеоусловий должны прилететь еще 23 ребенка из посёлка Дулгалах, 11 детей из посёлка Бетенкес и 48 детей из Кобяйского района.

Они получают полноценное, сбалансированное пятиразовое питание, живут в комфортных условиях. Со вчерашнего дня дети начали получать медицинские услуги. Проводятся игры, викторины, спортивные состязания, планируются выезды на экскурсию по достопримечательным местам Якутска. Напомним, всего в центре подготовлено 200 мест для детей из сёл Верхоянского и Кобяйского районов, которые подтопило из-за разлива рек после дождей.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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