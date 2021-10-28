Дети из Якутии — в шорт-листе международной экологической премии

Якутия представлена в шорт-листе международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Жюри международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» приступило к работе — выбору лучших экологических активностей конкурса. В шорт-лист, опубликованный на Rutube, вошли работы участников из Дальневосточного федерального округа, в том числе из Якутии.

С 1 апреля по 1 октября 2021 года на сайт проекта поступило более 9,5 тысяч заявок из всех регионов России и более 300 — из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. «Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу. Шквал работ ожидал модераторов в финальные дни, когда практически одномоментно поступило 2000 заявок за два дня до окончания их приёма», — прокомментировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что по международной вовлеченности самыми активными стали Китай, Казахстан, Узбекистан и Латинская Америка, всегопоступило более 300 работ из 27 стран.

“Многие члены жюри говорят о том, что работы детей пронимают до слёз. У нас много детей с особенностями развития. Они идут на равных с остальными. Будут большие баталии и жаркие споры, для того и есть жюри, чтобы выбрать лучшего. Победители будут объявлены на всю страну», — сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Напомним, что конкурсную комиссию премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации.

В течение 6 месяцев дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Rutube) рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвящённые идее бережного отношения к окружающей среде. Публикации участников отмечены специальными хештегами премии: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Победители и лауреаты получат ценные подарки, 50 участников-лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Площадки премии «Экология — дело каждого:

Сайт: https://экологияделокаждого.рф

Instagram: https://www.instagram.com/eco_umka/

«ВКонтакте»: https://vk.com/eco_umka

Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@eco_umka

Шорт-лист Премии на Rutube https://rutube.ru/channel/23630597/playlists/

Примеры работ из Республики Саха (Якутия)

1. Матвей Белозеров, 11 лет

САХА(ЯКУТИЯ), Чернышевский

2. Арина Николаева, 8 лет

Республика Саха (Якутия), Якутск

3. Маншеева Мэй-Ли, 9лет;

Республика Саха (Якутия), Мирный

4. Амалия Степанова, 14 лет;

с. Бясь-Кюель Ресмублика Саха ( Якутия)

5 Дайаана Лаврентьева, 8 лет

г.Якутск

6 . Софья Бабкова, 10 лет

Республика Саха (Якутия), Ленск

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Пресс-центр Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» — 8-968-766-30-87,

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