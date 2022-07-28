28.07.2022
14:36
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Общество

Дети из Верхоянского улуса побывали в роли спасателей

Накануне спасатели аэромобильного поисково-спасательного подразделения специалисты Службы спасения Республики Саха (Якутия) в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» встретились с детьми, в числе которых и ребята из населенных пунктов Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка.

«Мы продемонстрировали оснащение аварийно-спасательного автомобиля, работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента, необходимого при деблокации пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, ручного шанцевого инструмента, объяснили предназначение снаряжения, какими профессиональными навыками должен обладать спасатель, рассказали о своей работе.

Дети очень открытые, задавали много вопросов. Им понравилось побывать в роли наших коллег, проводящих спасательные работы с вертолета – самые смелые приняли участие в имитации беспарашютного десантирования, при помощи спусковых устройств», — поделился один  из опытнейших спасателей Службы спасения РС(Я) Валерий Андросов, за спиной которого – множество поисково-спасательных работ и спасенных жизней.

Специалисты Службы спасения республики напомнили ребятам правила безопасности на воде в рамках второго этапа акции «Вода – безопасная территория», а представители Якутского республиканского отделения ВДПО – о пожарной безопасности. Дети, отдыхающие в «Сосновом бору» также узнали о предназначении спасательных жилетов, ранцевых лесных огнетушителях,  пожарного инвентаря.

Фото: Пресс-службы ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

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