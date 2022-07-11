Дети из Суордаха отдыхают в «Сосновом бору»

В Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» вчера,10 июля, доставили 27 детей из села Суордах Верхоянского района, пострадавшего от подъёма уровня воды на реке Дулгалах.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение вывезти из мест подтопления детей и организовать отдых в лагерях отдыха.

Всего в «Сосновом бору» подготовлено 200 мест для детей из Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка после разлива рек после дождей и подъёма уровня воды на реках Сартан, Адыча и Дулгалах.

Коллектив Центра оперативно, тепло и гостеприимно принял детей. Сейчас в центре проходит республиканская танцевальная смена «Легенды танца», в рамках которой запланировано много интересных мероприятий,

«Дети смогут показать свои таланты, раскрыть свой творческий потенциал, найти новых друзей, отвлечься от тяжелой ситуации, в которой оказались. Будет сделано всё возможное, чтобы ребята вернулись домой с хорошими впечатлениями и настроением», – сказала директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна ИВАНОВА.