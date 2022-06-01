01.06.2022
12:18
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Праздники
Дети — это наше будущее!
Уважаемые юные жители Якутии и их родители!
Члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) поздравляют вас с Международным днем защиты детей. Для каждого ребенка мир детства — самое главное время, когда формируется его характер, он получает знания, готовится стать полноправным гражданином нашей великой страны России.
В обязанности взрослых входит то, чтобы каждый ребенок чувствовал большую заботу, любовь, защиту близких. Дети — это самое ценное, что у нас есть, это наше будущее!
1 июня, в замечательный праздничный день члены Общественной палаты желают всем юным якутянам крепкого здоровья, счастья и благополучия, школьникам — отличного летнего отдыха, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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