Дети — это наше будущее!

Уважаемые юные жители Якутии и их родители!

Члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) поздравляют вас с Международным днем защиты детей. Для каждого ребенка мир детства — самое главное время, когда формируется его характер, он получает знания, готовится стать полноправным гражданином нашей великой страны России.

В обязанности взрослых входит то, чтобы каждый ребенок чувствовал большую заботу, любовь, защиту близких. Дети — это самое ценное, что у нас есть, это наше будущее!

1 июня, в замечательный праздничный день члены Общественной палаты желают всем юным якутянам крепкого здоровья, счастья и благополучия, школьникам — отличного летнего отдыха, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.