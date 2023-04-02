Дети — бойцам СВО: в каждом письме – частичка сердца

Воспитатель Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи Марияна Рожина написала мне, что, будучи в Хабаровске в качестве волонтера, услышала о работе бригады медиков и психологов из Якутска, нашла психологов бригады, вместе с ними побывала в военных госпиталях Дальнего Востока и вручила бойцам подарки детей.

— В рамках участия во всероссийской акции «Талисман добра», которая стартовала в феврале 2023 года в нашей республике мы, воспитатели, по инициативе и поддержке директора провели мастер-классы для детей по изготовлению талисманов — оберегов для солдат, участвующих в специальной военной операции, — написала она. — Дети сами изъявили желание написать письма, в которые вложили частичку своего сердца с пожеланиями вернуться домой живыми и невредимыми.

Марияне Михайловне удалось вместе с бригадой якутских врачей и психологов побывать в военных госпиталях Хабаровска и передать военнослужащим, собирающимся вернуться в зону СВО, подарки детей.

— Ребята были очень тронуты, сказали, что чувствуют через обереги тепло детских рук, что подарки пришли очень вовремя и будут оберегать их в бою. Они просили передать учащимся школы-интерната, что обещают вернуться и по возвращении обязательно прийти к ним в гости.

Фотографии предоставлены М. Рожиной

Зоя ИГНАТЬЕВА