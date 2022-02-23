Дети беззащитны — МВД Якутии о попытке кражи ребенка

По распространенному в сети «Интернет» аудиосообщению с фотографией автомашины, на которой неизвестные мужчины якобы хотели увезти ребенка, сотрудниками Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району проведена проверка.

Все участники события были установлены и опрошены.



Со слов 9-летнего ученика начальных классов, опрошенного в присутствии матери, автомашина действительно останавливалась возле него и один из мужчин, находившийся в ней, спросил у него путь на ледовую переправу. Ребёнок подтвердил, что вскоре возле него остановилась другая автомашина, водитель которой стал задавать ему вопросы на якутском языке и мальчик, растерявшись и плохо его понимая, ответил ему утвердительно и поспешил продолжить свой путь. Мать ребёнка заявила о прекращении проверки, признав случившееся недоразумением.



Опрошенные водитель и пассажиры автомашины с государственными регистрационными номерами соседнего региона подтвердили, что останавливались возле мальчика, чтобы спросить дорогу к ледовой переправе. Установлено, что мужчины являются жителями Амурской области и следуют в г. Магадан, где работают в одной из организаций по добыче природных ископаемых. 53-летний опрашиваемый пояснил, что ему срочно понадобился ремонт сотового телефона, однако, в сервисе пос. Нижний Бестях ему отказали из-за отсутствия необходимых деталей, порекомендовав обратиться в сервисы Якутска и снабдив его списком. Мужчины, руководствуясь мобильным приложением, попробовали выехать на ледовую переправу и заехали в тупик. Водитель стал останавливаться и спрашивать прохожих, таким образом он и оказался возле идущего по дороге мальчика. Мужчина подтвердил, что во время диалога с ребёнком подъехала другая автомашина, водитель которой стал фотографировать его и транспортное средство, сути претензий к нему и действий незнакомого водителя он не понял и уехал.



Транспортное средство, за рулём которой он находился, было остановлено полицейскими в с. Тюнгюлю, куда он заехал после посещения сервиса по ремонту сотовых телефонов в Якутске.

Полицейскими также были опрошены другие очевидцы события.

Уважаемые жители республики, к счастью, у этой истории счастливый конец. Полиция в оперативном порядке разобралась во всех деталях, со всеми участниками случившегося проведена профилактическая беседа.

Дети наиболее уязвимы и беззащитны, поэтому крайне важно быть внимательными к происходящему вокруг них и при подозрениях, что в отношении них предпринимаются или совершены какие-то противоправные действия необходимо срочно сообщить об этом в правоохранительные органы, которые оперативно и компетентно отреагируют на происходящее.