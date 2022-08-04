04.08.2022
16:18
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Спорт

Дети Азии: Золотой звездопад по хапсагаю — абсолютный успех сборной Якутии! 🌟🌟🌟🌟🌟

Якутские борцы пополнили золотую коллекцию наград сборной РС(Я) пятью медалями высшего достоинства — передает «Спорт Якутии».

Чемпионами Игр «Дети Азии» по хапсагаю стали:

🔻45 кг: Корякин Алексей (М-Кангаласский)
🔻50 кг: Ноговицын Вячеслав (Кобяй)
🔻55 кг: Ноговицын Влад (Сунтар)
🔻62 кг: Винокуров Дмитрий (Вилюйск)
🔻70 кг: Захаров Алексей (Горный)

Фото: SAKHALIFE.RU, видео - https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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