05.08.2022
16:26
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Спорт

Дети Азии: Якутянка принесла золото в женском боксе!

Двенадцатое золото в копилку сборной Республики Саха принесла Александра Слепцова, ставшая чемпионкой Игр «Дети Азии» в женском боксе .

Воспитанница тренеров Ариана Монастырева и Оксаны Васильевой первенствовала в весовой категории до 46 кг, сообщает «Спорт Якутии».

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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