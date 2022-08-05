05.08.2022
09:37
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Спорт

Дети Азии: Якутские боксеры поборются за медали

Якутские боксеры поборются за медали на играх «Дети Азии». В весовой категории 46 кг в финал вышла Александра Слепцова.

Сегодня во Владивостоке якутским боксерам предстоит выйти на ринг в борьбе за медали, сообщает ЯСИА.

В весовой категории 46 кг в финал вышла Александра Слепцова. Она одержала победу над представительницей Уральского федерального округа Лейлой Юнусовой. Кроме того, за выход в финал сегодня боксирует Вадим Дербин. К слову, уже сейчас известно, что в весовой категории 54 кг Нарыйаана Васильева  заняла третье место.

Напомним, по итогам первых соревновательных дней пятеро юношей из Якутии уступили в своих первых поединках сильным соперникам — призерам и победителям первенств

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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