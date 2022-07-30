Дети Азии: Якутия спустилась на 10 место в медальном зачете

День второй. Медальный зачет игр «Дети Азии — 2022» во Владивостоке

Медали разыгрывались по четырем видам спорта

Во Владивостоке прошел второй день международных спортивных игр «Дети Азии-2022». Сегодня соревнования состоялись по шести видам спорта. Медали разыгрывались по четырем: плаванию, тхэквондо, настольному теннису и художественной гимнастике. Якутским спортсменам не удалось сегодня занять призовые места, сообщает ЯСИА.

Завтра за медали будут бороться гимнастки, теннисисты, борцы, легкоатлеты, пловцы и тхэквондисты.

ЯСИА представило неофициальный медальный зачет по итогам второго дня соревнований.

Напомним, что VII международные спортивные игры «Дети Азии» проходят с 27 июля по 7 августа во Владивостоке. Сборную Якутии представляют 120 спортсменов и 50 тренеров в 18 видах спорта. Всего в соревнованиях будут состязаться почти 1,5 тысячи спортсменов из 13 стран. Разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.