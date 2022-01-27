«Дети Азии» возвращаются домой!

Глава Якутии Айсен Николаев в своих аккаунтах в соцсетях сообщил:

Сегодня Международный комитет Игр «Дети Азии» официально утвердил наш Якутск местом проведения VIII Игр «Дети Азии». В подтверждение этого события мы с президентом Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым подписали Соглашение о взаимодействии в подготовке и проведению Игр.

Мы гордимся тем, что благодаря первому Президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву этот спортивный праздник родился у нас. Я как вчера помню, как республика с большим волнением и радостью открывала самые первые Игры «Дети Азии» в 1996 году. За это время Игры приобрели авторитет не только в нашей стране, но и далеко за её пределами, увеличив свой престиж и получив признание на мировой спортивной арене. И в 2024 году огонь Игр вновь зажжется в Якутске. Многие участники Игр стали успешными спортсменами на славу своим странам. Якутия по праву горда тем, что дала им первый большой старт. Уверен, что Игры послужат огромным стимулом для развития детского спорта и здорового образа жизни в республике!